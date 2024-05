Transportes de pacientes - Divulgação

Publicado 21/05/2024 15:32

Iguaba Grande - A partir desta semana, a viagem dos pacientes de Iguaba Grande ficará mais confortável. A prefeitura anunciou, na última sexta (17), a entrega de dois novos ônibus para a frota de Transporte de Pacientes, substituindo os veículos anteriores.

Com capacidade para 30 passageiros, os novos veículos oferecem vários diferenciais, como cadeiras reclináveis e com acessibilidade, carregadores de celular, bagageiro, cortinas, quatro saídas de emergência, e elevador para Pessoas com Deficiência (PCD). Além disso, o cockpit cabinado promove o isolamento do motorista, permitindo que a conversa com o passageiro seja apenas o necessário, tornando a viagem mais segura.

O sistema de ar-condicionado agora é central, com saídas de ar individualizadas para cada passageiro, permitindo o controle da intensidade do ar e a possibilidade de fechar ou abrir a vazão conforme necessário.

Nos veículos anteriores, o ar-condicionado estava localizado na parte traseira do salão, fazendo com que os passageiros acomodados na parte traseira precisassem suportar temperaturas muito frias, para que os da parte dianteira pudessem se refrescar.

Os demais serviços oferecidos pelo Transporte de Pacientes continuam, incluindo ponto de partida com cadeiras e proteção contra vento e chuva, além de kit lanche para todos os pacientes e seus acompanhantes.