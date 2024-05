Equipe da saúde - Reprodução

Publicado 22/05/2024 13:46

Iguaba Grande - As equipes de saúde das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) de Iguaba Grande estão passando, durante o mês de maio, por capacitação referente às condicionalidades do Programa Bolsa Família na Saúde. O curso é ministrado pela coordenação da Área Técnica de Alimentação e Nutrição da cidade.

Entre os temas abordados na capacitação, foi falado sobre o mapa das famílias pelas UBSs de cadastro, o funcionamento do programa, o preenchimento dos dados do mapa e abordagem das famílias nas vigências estabelecidas.

Um dos princípios do Programa Bolsa Família é fortalecer o acesso das famílias a direitos básicos de saúde. Portanto, a Atenção Básica deve realizar o acompanhamento com pesagem e medir a altura dos beneficiários. Nas condicionalidades da área de saúde, é necessária a realização do acompanhamento pré-natal, acompanhamento do calendário nacional de vacinação e realização do acompanhamento do estado nutricional com pesagem e altura.

Todos os acompanhamentos no âmbito da saúde no Programa Bolsa Família é na UBS de cadastro do beneficiário. O usuário deve comparecer na unidade duas vezes por ano para a pesagem

“É importante conscientizar tanto os profissionais quanto as famílias sobre a importância de estar em dia com as condicionalidades do Bolsa Família. Tanto pela questão de estar próximo dos usuários para prestar os serviços básicos de saúde, como também para evitar os efeitos decorrentes de descumprimentos das condicionalidades,” afirmou a Coordenadora da ATAN, Bruna Vioti.

Iguaba Grande atingiu um percentual de 83,77% de cobertura das condicionalidades da saúde, ficando em segundo lugar dentre os municípios da baixada litorânea, a maior porcentagem obtida desde 2018, segundo relatórios do Ministério da Saúde.