Instalação de semipórticos - Divulgação

Instalação de semipórticos Divulgação

Publicado 27/05/2024 14:18

Iguaba Grande - A prefeitura de Iguaba Grande começou a instalação de semipórticos em pontos do município. A ação faz parte das obras de ordenamento postal na cidade, que pretendem codificar ruas e instalar placas de sinalização em todo o município ainda este ano.

Nesta semana, começaram a ser instalados em algumas localidades da cidade semipórticos para sinalização de bairros e principais pontos de referência de Iguaba, como órgãos públicos e pontos turísticos. Os equipamentos também serão utilizados para a instalação de câmeras da Central de Monitoramento.

Os carnês do IPTU de 2024 já foram atualizados com os nomes das ruas e bairros para os contribuintes. Já o CEP individualizado está sendo atualizado e revisado, alguns já estão disponíveis para a consulta. O mapa do município e a lei estão disponíveis no site da secretaria de Fazenda: fazenda.iguaba.rj.gov.br

“É gratificante podermos estar colocando em prática o ordenamento postal em Iguaba, uma lei que foi de minha autoria quando era vereador. Uma ação que irá facilitar a locomoção urbana em Iguaba e melhorar a identificação de endereços”, declarou o prefeito Vantoil Martins (CID).