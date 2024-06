Praia da Farinha - Reprodução/Rede social

Iguaba Grande - A Praia da Ponta da Farinha, em Iguaba Grande, conquistou o 9º lugar entre os melhores litorais rurais da América Latina. A avaliação foi realizada pela Rede Proplayas, a maior rede latino-americana de gestão e certificação de praias.

O estudo, que avalia paisagem, infraestrutura, acessibilidade, qualidade da água e turismo sustentável com base em métodos científicos, identificou a Ponta da Farinha como uma das quatro praias ruais, ou seja, aquelas que não urbanizadas, brasileiras no ranking.

A praia obteve uma pontuação de 0,837 em uma escala de 0 a 1, considerando critérios como qualidade, conservação, lazer, proteção e saneamento. O resultado foi divulgado em 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos. Vinicius Lavalle, secretário de Meio Ambiente da cidade, comemorou o reconhecimento, destacando que trata-se de “uma conquista” para a cidade.

“É uma honra recebermos mais uma conquista de reconhecimento internacional nas praias da nossa cidade. O ecossistema das nossas áreas de proteção ambiental é muito variado. A Ponta da Farinha é um local que atrai muitos visitantes, com uma beleza natural única. Essa conquista é a prova do trabalho que estamos realizando no Meio Ambiente. Tenho certeza de que é mais um passo para aumentarmos cada vez mais a sustentabilidade na nossa lagoa”, ressaltou Lavalle.

Localizada na Área de Proteção Ambiental do Morro do Governo, a Ponta da Farinha é conhecida por sua fauna e flora diversificadas, com espécies raras e típicas da região. Suas águas são cristalinas, tranquilas e quentes.

De acordo com Elaine Oliveira, coordenadora do Projeto Ranking de Praias, “a rede funciona desde 2008, sendo o maior grupo de investigação com temas relacionados a praias do continente. Ela é composta por diferentes grupos em mais de 17 países. O ranking é atualizado anualmente com base em diversos artigos científicos.”