Três dias de festa com shows de grandes nomes da música e o tradicional Desfile Cívico marcaram o aniversário de emancipação político-administrativa da cidade - Divulgação

Publicado 11/06/2024 19:27

IGUABA GRANDE - Iguaba Grande celebrou seu 29º aniversário de emancipação político-administrativa com um evento que atraiu mais de 45 mil pessoas ao longo de três dias, entre quinta-feira (6) e sábado (8). As festividades na Praça da Estação foram marcadas por shows de artistas renomados como Belo, Gustavo Lins, Sarah Beatriz, Cátia Valois, Renan e Christiano, entre outros.

Durante o evento, foram recolhidas 52 unidades de vidro e distribuídas 45 pulseiras de identificação para crianças. A Unidade Destacada de Saúde realizou dez atendimentos. Segundo a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, o evento contou com a presença de 200 agentes das Forças de Segurança e uma equipe de apoio ampliada.

Os shows tiveram a participação da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ) e o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa.

A programação começou na quinta-feira com apresentações gospel da dupla Alison e Vitória, Rebanhão e Banda Tempos, além da cantora Sarah Beatriz. Na sexta-feira, foi a vez do pagode com Gustavo Lins e o cantor Belo, o mais aguardado do evento. No sábado, o sertanejo tomou conta da Praça da Estação com a dupla Renan e Christiano e a cantora Cátia Valois.

Desfile Cívico

No sábado pela manhã, dia do aniversário de Iguaba Grande, ocorreu o tradicional Desfile Cívico. Após o hasteamento das bandeiras do Brasil, Rio de Janeiro e Iguaba Grande, o prefeito Vantoil, acompanhado por secretários e vereadores, prestigiou o trabalho realizado pela Secretaria de Educação (SEDUC) ao longo de dois meses. O desfile contou com a participação de 16 escolas, apresentações teatrais, bandas marciais, além da presença de servidores e usuários das secretarias de Saúde, Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, Assistência Social, Trabalho e Renda, Cultura, Esporte, Serviços Públicos, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iguaba Grande (APEIG).