Celular recuperado - Divulgação/PM

Celular recuperado Divulgação/PM

Publicado 25/06/2024 12:33

Iguaba Grande - Na tarde desta segunda-feira (24), a Polícia Civil de Iguaba Grande recuperou um celular furtado durante as comemorações de aniversário da cidade. De acordo com a ocorrência, aparelho foi subtraído no show do cantor Belo, realizado no dia 7 de junho.

Conforme a Polícia Civil, após trabalho de inteligência, a equipe localizou o celular em posse de um indivíduo, que, ao ser questionado, afirmou ter adquirido o aparelho em um grupo de WhatsApp, trocando-o por um passarinho.

Ao ser questionado, o suspeito forneceu informações sobre o vendedor, permitindo a identificação do outro envolvido, que já havia negociado um outro aparelho furtado no mesmo dia e local.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o segundo indivíduo identificado responderá por receptação, crime previsto no artigo 180 do Código Penal. A vítima do furto, que está desempregada, teve o celular devolvido.