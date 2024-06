Criminoso identificado como J.L.S., foi capturado - Divulgação/PM

Publicado 21/06/2024 13:27

Iguaba Grande - Na manhã desta sexta-feira (21), uma equipe da 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP) de Iguaba Grande, prendeu um homem acusado de cometer roubo no interior do CRAS do bairro Cidade Nova, em Iguaba.

O criminoso, identificado como J.L.S., foi capturado após um longo trabalho de investigação. O elemento foi indiciado pela prática do crime de roubo, que aconteceu em 29 de setembro de 2023. Diante das provas, a Vara Única de Iguaba Grande expediu o mandado de prisão.

Após troca de informações entre policiais militares e agentes da 129ª DP, foi realizada uma operação conjunta que resultou na captura do foragido na Rua Ernesto de Melo, no bairro Vila do Ar, em Cabo Frio.

O acusado não resistiu à prisão e foi conduzido à 129ª DP. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.