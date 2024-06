Mulher é presa - Divulgação/PM

Publicado 25/06/2024 12:40

Iguaba Grande - Nesta segunda-feira (23), a Polícia Civil de Iguaba Grande prendeu em flagrante uma mulher, identificada como E.D., pelos crimes de dano ao patrimônio público, desacato, desobediência e resistência. A ação ocorreu por volta das 5 horas da manhã, quando a mulher, que trabalha como garota de programa, acompanhada de duas colegas, entrou em um carro de aplicativo para atender um cliente.

De acordo com o motorista, as mulheres começaram a realizar atos obscenos durante a corrida, levando o condutor a decidir encerrar a viagem. Diante da situação, as três mulheres passaram a insultar e ameaçar o motorista, que optou por dirigir até a 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP).

Ao chegar à delegacia, os insultos foram direcionados aos policiais civis que receberam o grupo. Apesar da reprimenda policial, a acusada, visivelmente alterada, continuou com os xingamentos. Em resposta, os policiais deram voz de prisão a mulher, que resistiu ativamente à detenção. Após ser contida, E.D. foi conduzida a uma cela recentemente reformada da unidade.

Dentro da cela, a mulher continuou a manifestar resistência de forma violenta, chutando a porta com força suficiente para danificar e arrancar o reboco ao redor. A perícia foi acionada e confirmou os danos causados.

Pelos crimes cometidos, foi determinada a prisão em flagrante da mulher por dano ao patrimônio público, que será encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça, respondendo também pelos crimes de desacato, desobediência e resistência.