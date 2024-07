Feira Literária - Divulgação

Publicado 03/07/2024 15:04

Iguaba Grande - Iguaba Grande recebe, no próximo fim de semana, a Feira Literária (FLIG). A edição desse ano tem o tema: “Literatura, Câmera e Ação!”. O evento, que acontece nos dias 12 e 13, contará com a presença de diversos artistas da literatura, música e do audiovisual do Brasil. Dentre eles estão Toni Garrido, o rapper MC Estudante, MV Bill, as irmãs Pretinhas Leitoras, a escritora e jornalista Thalita Rebouças e muito mais.

Além dessas atrações, também haverá stands com os trabalhos das escolas municipais, oficinas, stand de expositores, pavilhão literário com venda de livros e muitos espaços de interação para o público.

Confira a programação:

Sexta-Feira (12) – Palco Oscar (Principal)

8h – Abertura do evento

8h30 – Edição de curtas

9h20 – Geração Bill – Coisas de Paty

9h50 – Palestra com Mauricio Damas

10h30 – MC Estudante

13h30 – Edição de curtas

14h20 – Geração Bill – Coisas de Paty

15h – Palestra com Mauricio Damas

15h30 – MV Bill

Palco Kikito (Quadra)

8h30 – Show com personagens da Tia Carol

9h30 – Pixilation

10h10 – Musical infantil (Cosplay/Renata)

13h30 – Pixilation

14h30 – Show com personagens da Tia Carol

15h30 – Musical Infantil (Cosplay/Renata)

Biblioteca:

8h30 as 9h10 – Oficina de animação em Stop Motion

9h20 as 10h – Oficina de animação em Stop Motion

13h30 as 14h20 – Oficina de animação em Stop Motion

14h30 as 15h20 – Oficina de animação em Stop Motion

18h – SHOW DE ENCERRAMENTO COM TONI GARRIDO – PALCO OSCAR

Durante todo o dia (Horário Livre):

Oficinas das escolas – Stands de cada escola.

Cinema 6D – Espaço LaLa Land

Sábado (13) – Palco Oscar (Principal)

8h – Abertura do evento com a Banda Escolar de Iguaba Grande

9h – Creche Therezinha

9h10 – Creche Ezilar

9h20 – Creche Zenith

10h30 – Violúdico

11h40 – E. M. Maria Nazareth

11h50 – E. M. Ernestina

12h – E. M. Sapeatiba

12h10 – Show de Cosplay

13h – Cosplay – Ed. Infantil/ 1º ao 5º ano

13h30 – Balé (Cultura)

14h – E. M. Oscar Magalhães

14h10 – E. M. Paulino

14h20 – E. M. Margareth

14h30 – E. M. Therezinha Pedrosa

14h40 – E. M. Antônio Rodrigues

15h – Show de Cosplay

15h50 – E. M. Cláudio Moacyr

16h – E. M. Nerea

16h10 – E. M. Maria Lúcia

16h20 – E. M. Narciso

16h30 – E. M. Alice Canellas

16h50 – Cosplay 6º ao 9º ano

17h – Thalita Rebouças

Palco Kikito (Quadra)

9h – Escritor José Hélito

9h20 – Pretinhas Leitoras

11h30 – Escritora Val

11h50 – Apresentação de Libras (Casa de Cultura)

12h10 – Allan Lobato

13h – Escritora Andrea

13h20 – Escritor Paulo Melo

13h40 – Escritor Roberto Jorge

14h – Escritora Kátia Regina

14h20 – Teatro de Libras (Ação Inclusiva)

14h40 – Escritora Keissy Limity

15h – Curta – Amei te ver

18h – SHOW DE ENCERRAMENTO COM BIOMETRIO – PALCO OSCAR