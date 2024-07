Mudança no trânsito - Divulgação

Mudança no trânsito Divulgação

Publicado 03/07/2024 15:14

Iguaba Grande - Após um estudo detalhado sobre o trânsito da cidade, a prefeitura de Iguaba Grande deu início ao processo de modificação no tráfego com o objetivo de melhorar a fluidez e a segurança nas vias, em resposta ao aumento no número de veículos circulando nas ruas.



A partir desta segunda-feira (2), as ruas Dr. Luiz Matos Melo (antiga Profeta Elias) e Manuel da Silva Cunha terão o tráfego alterado para mão única. A Rua Dr. Luiz Matos Melo terá o fluxo no sentido da Estrada do Arrastão para a Rua Marques Garcia, enquanto a Rua Manuel da Silva Cunha terá o tráfego invertido, partindo da Rua Marques Garcia em direção à Estrada do Arrastão.



Segundo o município, essas mudanças são uma resposta ao crescimento populacional e seu impacto no cotidiano da cidade. Este é o início de uma série de transformações que visam implantar um trânsito mais seguro e eficiente para moradores e visitantes.



Conforme o secretário de Segurança e Ordem Pública, Pablo Veras, a cidade precisa adaptar sua mobilidade urbana ao seu crescimento para garantir a harmonia no trânsito local. Além dessas duas ruas, outras vias estão sendo analisadas pela Secretaria para futuras modificações com o mesmo objetivo.



“Nossa cidade está crescendo e com isso vem a necessidade de nos atentar para manter a mobilidade urbana em harmonia. Essa mudança visa dar maior fluidez e segurança no trânsito do local. Assim como essas duas ruas, outras estão em análise pela Secretaria, visando o mesmo objetivo”, explicou o secretário de Segurança e Ordem Pública, Pablo Veras.



A pavimentação de dezenas de ruas no bairro e adjacências pelo Programa Iguaba Melhor (PIM) também contribuiu para a absorção dos antigos fluxos em mão dupla, demonstrando o bom planejamento no desenvolvimento urbano de Iguaba Grande.



“É um avanço muito grande poder replanejar o trânsito do município com base na nova estrutura urbana, e ainda considerando o aumento no volume do trânsito de veículos e pedestres -, decorrente da demanda pela estrutura que Iguaba oferece hoje”, finalizou prefeito Vantoil Martins (CID).

Mudança no trânsito Divulgação