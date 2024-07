Feirinha Criatividades - Divulgação

Publicado 04/07/2024 16:30

Iguaba Grande - A próxima edição da Feirinha Criatividades da Terra, em Iguaba Grande, acontece neste sábado (6), a partir das 9h, na Praça Edyla Pinheiro. O evento conta com o melhor da gastronomia e do artesanato local, com mais de 30 barracas espalhadas.

Nesta edição, além da participação das secretarias de Meio Ambiente e Agricultura com a distribuição de mudas e sementes, o evento terá aula de dança de salão, apresentações de Ballet do grupo de teatro CEMO, do grupo Grande Abaugi.

Confira a programação:

9h – Abertura, com entrega de mudas e sementes;

16h – Aula de dança de salão com Marcelo bonine;

17h – Dança com o grupo de teatro Cemo, Paula Andrade;

18h – Esquete teatral Arraiá no Céu, grupo Grande Abaugi.