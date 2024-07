Iguaba firma parceria com a Receita Federal - Reprodução

Publicado 05/07/2024 16:34

Iguaba Grande - Nesta sexta-feira (5), Iguaba Grande firmou uma parceria com a Receita Federal para a implementação de um Ponto de Atendimento Virtual (PAV) no município.

O PAV é uma iniciativa da Receita Federal em colaboração com os municípios, destinada a oferecer atendimento aos cidadãos em sua própria cidade, evitando a necessidade de deslocamento para agências e centros de atendimento ao contribuinte em outras localidades, como Cabo Frio, que era a opção anterior para os moradores de Iguaba Grande.

No Ponto de Atendimento Virtual, serão realizados serviços como inscrição, alteração e regularização de CPF; pesquisa fiscal e cadastral do CPF ou do CNPJ; solicitação de cópia de Declaração de Imposto de Renda; e solicitação de cópia de DITR – Declaração do Imposto Territorial Rural, entre outros.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Urbano, Wallace Martins, “Iguaba necessitava oferecer esse serviço aos cidadãos do município, e a nossa busca pela parceria reafirma o compromisso que temos com a dignidade humana.” O prefeito Vantoil Martins (CID) também destacou a importância do novo serviço, apontando que muitos moradores enfrentavam situações exaustivas ao buscar soluções em outros municípios por problemas simples.

O Delegado da Receita Federal, Alexandre Correa Lisboa, afirmou que a parceria de cooperação técnica instalará o Ponto de Atendimento Virtual, tornando Iguaba Grande praticamente uma extensão da Receita Federal. Além dos mencionados, estiveram presentes na cerimônia a Subsecretária Rayna Conceição, os Secretários de Administração e Planejamento, Valdeci Junior e Eron Bezerra, o Procurador do Município Alex Vioti, a Coordenadora do posto avançado do INSS, Suenny Mendel, Gustavo Deccache, Supervisor da equipe de gerenciamento do PAV na 7ª Região, e Carlos Tunas, Agente da Receita Federal de Cabo Frio.

É importante ressaltar que as demandas do PAV só são resolvidas presencialmente.

A cerimônia de parceria contou com a presença do Prefeito Vantoil Martins, do secretário de Desenvolvimento Econômico e Urbano, Wallace Martins, e do delegado da Receita Federal, Alexandre Correa Lisboa, que assinaram o termo de cooperação.