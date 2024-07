Ronda escolar - Divulgação

Publicado 04/07/2024 16:45

Iguaba Grande - O projeto de ronda escolar, realizado pelo Grupamento de Ronda nos equipamentos e adjacências escolares, foi retomado em Iguaba Grande. A iniciativa tem como objetivo principal combater a violência nas escolas, através de patrulhas e presença permanente nas unidades. A medida visa reduzir a aproximação de substâncias ilícitas e situações que possam comprometer a formação infanto-juvenil.



A ronda escolar é uma parceria entre a Guarda Civil Municipal e a secretaria de Educação. Além das patrulhas, o projeto inclui ações de conscientização sobre temas como bullying, uso de drogas, violência doméstica e instrução para prestação de socorro em emergências. As atividades serão realizadas em todas as 17 unidades educacionais do município.

Segundo Pablo Veras, secretário de Segurança e Ordem Pública de Iguaba, a proteção dos funcionários e estudantes é uma das maiores preocupações da secretaria. “É importante cuidar com atenção e carinho do ambiente escolar da nossa cidade”, destacou, enfatizando a vulnerabilidade de crianças e adolescentes nesse período de formação.



Para o prefeito Vantoil Martins (CID), a atuação da Ronda Escolar é indispensável para garantir a segurança nas escolas e complementar o serviço prestado pela Secretaria de Educação. “Sem segurança os demais serviços tornam-se comprometidos”, afirmou.

