Aparelho recuperado - Divulgação/PM

Publicado 16/07/2024 16:35

Iguaba Grande - A Polícia Civil de Iguaba Grande recuperou mais um celular roubado na cidade nesta terça-feira (16). O aparelho foi localizado no bairro Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

A recuperação do celular faz parte de uma série de ações deflagradas pela 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP) para combater um grupo criminoso especializado em roubos de celulares na Região dos Lagos. As investigações, que estão sob sigilo, já identificaram os integrantes do grupo, que responderão pelos crimes de associação criminosa, roubo qualificado e receptação.

O celular recuperado foi devolvido à vítima, que compareceu à delegacia.