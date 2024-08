129ª Delegacia de Polícia de Iguaba Grande - Divulgação/PM

Publicado 14/08/2024 17:29

Iguaba Grande - Em uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, dois homens foram presos na tarde desta terça-feira (13), acusados de participação em uma série de crimes na Região dos Lagos, incluindo homicídio, tráfico de drogas e formação de quadrilha.

A operação, que resultou na prisão dos acusados, teve início após a troca de informações entre o 25º BPM e a 129ª Delegacia de Polícia de Iguaba Grande (129ª DP). As equipes investigavam um homicídio ocorrido recentemente no bairro Vila Nova, quando receberam denúncias sobre os possíveis autores do crime.

Diante das informações obtidas, uma guarnição da Polícia Militar abordou os criminosos. Após serem questionados, os indivíduos confessaram a autoria do homicídio e foram conduzidos para a delegacia, onde permanecem presos à disposição da Justiça.