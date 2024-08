Bandidos envolvidos no assassinato - Divulgação/PM

Publicado 16/08/2024 14:54

Iguaba Grande - Policiais civis da 129ª DP, de Iguaba Grande, identificaram e prenderam bandidos envolvidos no assassinato de Sebastião Carlos da Conceição, conhecido como Carlinhos Gambal, ocorrido no fim de julho, no bairro Vila Nova. A vítima foi morta com tiros de fuzil.



Após trabalho de inteligência, coordenado pela delegada titular Janaína Peregrino, o grupo criminoso, oriundo do Complexo do Alemão, no Rio, junto de traficantes da cidade de Iguaba, foi desarticulado. Já foram identificadas nove pessoas, entre informantes, executores e mandantes. Alguns já foram presos e outros já se encontram no sistema prisional. Conforme a Civil, ainda há suspeitos sendo procurados.



Além do homicídio, a 129ª DP também investigou a associação para o tráfico de drogas, “que está diretamente ligada ao referido homicídio, latrocínios e roubos”. A investigação corre em sigilo.



A polícia pede, ainda, que os cidadãos não tenham medo de denunciar, pois o sigilo é garantido. O contato do disque-denúncia é (22) 99224-0400.

Carlinhos Gambal, vítima morta com tiros de fuzil Divulgação/PM