Publicado 03/09/2024 15:54

Iguaba Grande - O Detran.RJ vai oferecer o serviço de vistoria itinerante de veículos nos municípios de São Fidélis, Areal, Iguaba Grande, Sapucaia e Italva durante o mês de setembro. A vistoria itinerante leva os serviços do Detran.RJ a cidades que não possuem posto de vistoria ou que estão com postos de vistoria fechados, proporcionando mais comodidade aos moradores ao evitar que tenham de se deslocar a cidades vizinhas.

Em Iguaba Grande acontece no dia 10 de setembro, na Rua Capitão Jorge Soares, s/n, Estação, estacionamento da Secretaria de Saúde, das 10h às 14h30.

Serão oferecidos os serviços de transferência de propriedade, transferência de jurisdição, transferência de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor, mudança de endereço, retificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros.

Para realizar os serviços, é necessário agendar o atendimento pelo site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460 – 4040, (21) 3460 – 4041 e (21) 3460 – 4042. As vagas já estão disponíveis. O usuário precisa ter pago o Duda correspondente ao serviço desejado. O boleto pode ser obtido no site do Bradesco.

Serviços:

São Fidélis – 3 de setembro – Rua Voluntários da Pátria, 284, no Centro, em frente à Secretaria de Transporte, das 8h às 14h30

Areal – 5 de setembro – Estrada União e Indústria, Km 36, no antigo DNER, das 10h às 14h30

Iguaba Grande – 10 de setembro – Rua Capitão Jorge Soares, s/n, Estação, estacionamento da Secretaria de Saúde, das 10h às 14h30

Sapucaia – 12 de setembro – Rua Marechal Floriano, 182, na Estação Ferroviária, das 10h às 14h30

Italva – 17 de setembro – Rua Aristides Gonçalves de Souza, s/n, no Galpão do Iterj, bairro São Caetano, das 8h às 14h30