Festival Literário - Reprodução

Publicado 06/09/2024 17:08

Iguaba Grande - A Região dos Lagos recebe a 4ª Temporada do Festival Literário “Energia para Ler”. O evento começa nesta segunda-feira (9), em Iguaba Grande, com a Praça da Estação sendo o grande palco desse encontro de cultura e entretenimento. O festival acontece até o dia 11 de setembro, oferecendo mais de 8 horas diárias de programação gratuita, reunindo artistas locais e nomes do cenário nacional, como o ator Ricky Tavares.



“A Costa Verde viveu dias incríveis, e agora chegou à vez da Região dos Lagos ter essa experiência cultural única. O ‘Energia para Ler’ democratiza a cultura, o entretenimento e a literatura, com teatro, musicais, cafés literários, apresentações artísticas, saraus, animação infantil e brincadeiras, tudo isso de forma gratuita e em praça pública. A programação na Região dos Lagos está sensacional! Seguiremos valorizando os talentos de cada cidade e trazendo artistas de renome nacional para este grande evento. Estamos entrando na onda da região e incentivando a todos a mergulharem no mundo mágico da arte”, explica a produtora Cris Bastos.



No primeiro dia, a programação está repleta de atividades para as crianças, incluindo um musical de brinquedos cantados, animações, apresentações culturais das escolas que participaram da Feira Literária de Iguaba Grande no mês passado, duas peças infantis (“Os Três Porquinhos” e “Circo”), além de muita contação de histórias e uma grande homenagem ao Patrono da cidade, Pastor Israel Maia. No segundo dia, a programação continua no mesmo ritmo, com um Happy Hour ao som do cantor Zack Damasceno, que promete agitar o final do dia a partir das 16h, com muita música ao vivo.



No terceiro e último dia, a programação está imperdível, com apresentações de talentos locais, como o Ballet Jovem Simonides Guimarães, o grupo Galadriel (pernas de pau), a Corporação Musical de Iguaba Grande, o Grupo de Teatro Grande Abaugi e uma roda de samba com Andrezão Samba Retrô. Além disso, haverá um grande bate-papo com o ator Ricky Tavares e o Simpósio de Cultura e Educação “Todos por uma cidade leitora”, com os atores Flávio Valadares e Rodrigo Lobo, reunindo fazedores de cultura e educadores da rede municipal.



“Estamos chegando com tudo em Iguaba Grande! A Praça da Estação vai viver dias de festa com a programação que preparamos para a cidade. Os iguabenses não perdem por esperar. Teremos o ator Ricky Tavares conosco, conversando sobre o mundo da arte, além dos talentos locais e de tudo que organizamos para que os moradores aproveitem a passagem do evento pela cidade”, afirma Rodrigo Lobo, um dos produtores.



Além da programação, o público poderá interagir com diversos espaços: ESPAÇO EU AMO LER – aberto aos alunos das redes pública e privada de ensino e ao público em geral, com uma biblioteca contendo mais de 5 mil títulos literários expostos e à venda; ESPAÇO GOURMET – valorizando a culinária local; BEBETECA – para crianças abaixo de 3 anos; e LEITURA É BOM E EU GOSTO! – com ações de palco e platéia.



O “Energia para Ler” é um movimento artístico e educacional realizado pela Motivos Produções e patrocinado pelo Governo do Estado, através da Lei de Incentivo à Cultura, e pela Enel. Em 2024, o festival já passou por Angra dos Reis, Paraty, e Mangaratiba, e agora chega a Iguaba Grande. Em seguida, será a vez de São Pedro da Aldeia receber o evento de 18 a 20 de setembro, depois Saquarema nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro. Rio das Ostras recebe o festival de 21 a 23 de outubro, encerrando sua passagem pela região de Búzios entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. O evento ainda passará por Casimiro de Abreu de 9 a 11 de outubro e Silva Jardim, onde acontecerá o encerramento do evento de 11 a 13 de novembro.

