Publicado 17/10/2024 16:25

Iguaba Grande - Na tarde desta quarta-feira (16), aconteceu a abertura dos V Jogos Escolares de Iguaba Grande. A cerimônia foi realizada na Quadra Poliesportiva do bairro Boa Vista e contou com a participação de alunos e professores das seguintes escolas: Maria Lúcia, Nerea, Cláudio Moacyr, Alice Canellas, Narciso Macedo, Oscar Magalhães, Therezinha Pedrosa, Sapeatiba Mirim, Paulino P. Pinheiro e Margareth.



A quinta edição dos Jogos presta homenagem à saudosa professora Mara Betúlia Holanda Barbosa, uma grande incentivadora dos esportes escolares em Iguaba Grande. Durante a cerimônia, seus filhos, Douglas e Danile Holanda, estiveram presentes para representá-la.



Os jogos, organizados pela Secretaria Municipal de Educação, acontecem entre os dias 16 de outubro e 9 de novembro, com disputas nas modalidades de futsal, queimado, cabo de guerra, atletismo e vôlei. As competições serão divididas nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15, com equipes masculinas e femininas, de acordo com a modalidade.



Estiveram presentes no evento diversas autoridades municipais, como o prefeito Vantoil Martins, o secretário de Educação, Cácio Rodrigues, a subsecretária de Educação, Flávia Machado, e os secretários Nikolas Tahim (Esportes), Yan Daniel (Subsecretário de Esportes), Fred Carvalho (Serviços Públicos), Carolina Calabre (Subsecretária de Saúde), Bárbara Braga (Cultura), José Arnaldo (Subsecretário de Cultura), Pablo Veras (Segurança e Ordem Pública), Eronildes Bezerra (Planejamento), e Miquéias Gomes (ex-Secretário de Cultura).



Vagner Corrêa, coordenador de Educação Física de Araruama, e Fabiana Cedro, coordenadora de Educação Física de São Pedro da Aldeia, também participaram do evento. A cerimônia foi marcada pelas apresentações da banda marcial da Escola Municipal Narciso Macedo e do balé da Casa de Cultura.

