Segurança de Iguaba Grande recebe reforço com equipamentos - Ascom

Publicado 18/10/2024 13:21

Iguaba Grande - A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Iguaba Grande deu mais um importante passo para reforçar a segurança na cidade. Foram adquiridos 25 rádios comunicadores portáteis e uma central de comunicação, que serão utilizados pela equipe da Guarda Civil, Central de Monitoramento e PROEIS.



Com a implementação dessa nova tecnologia, as equipes estarão mais integradas, garantindo respostas rápidas e eficientes. A central de comunicação permitirá, por meio do sistema de GPS dos rádios portáteis, identificar a viatura mais próxima da ocorrência, otimizando o atendimento e aumentando a eficiência no combate à criminalidade.



Segundo o secretário de Segurança e Ordem Pública, Pablo Veras, Iguaba está empenhada em criar meios de combater a criminalidade de forma efetiva: "Estamos dando um passo importante para fazer a segurança da nossa cidade evoluir. Com esses novos equipamentos, teremos condições de atender às ocorrências com mais agilidade e eficiência. É um prazer estar à frente da pasta neste momento e agradeço ao Prefeito Vantoil por ser um Prefeito que tem um olhar atento para a segurança pública. É Iguaba Grande mais segura e preparada para cuidar de todos nós", finalizou Pablo.

