Publicado 27/11/2024 16:07

Iguaba Grande - Um morador de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, acertou os 14 resultados do concurso nº 1.160 da Loteca, realizado nesta segunda-feira (25), e levou para casa um prêmio de R$ 76.543,02.

O sortudo foi o único ganhador do Rio de Janeiro e uma das 20 apostas premiadas em todo o Brasil. O jogo, feito pela internet, consistiu em 18 palpites, dos quais o morador de Iguaba Grande acertou 14.

A Loteca, que atrai apostadores que conhecem bem o universo do futebol e gostam de arriscar seus palpites, permite aos participantes escolherem entre três opções de resultados para cada jogo: a vitória de uma equipe, o empate ou, no caso de apostas múltiplas, a opção de marcar duas ou três colunas para maior segurança.

O próximo sorteio acontecerá no sábado (30), com encerramento das apostas às 14h. O valor mínimo é de R$ 3 e dá direito a um jogo duplo. Quanto mais duplos e triplos marcar, maior é o preço da aposta e maiores são as suas chances de ganhar.