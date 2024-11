UPA - Reprodução

UPAReprodução

Publicado 26/11/2024 17:50

Iguaba Grande - Na noite do último domingo (24), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iguaba Grande, um homem causou tumulto após bater com o carro na parte de trás da unidade e, em seguida, invadir o local, gerando pânico entre os presentes. A confusão foi tão intensa que alguns pacientes saíram correndo.

Segundo testemunhas, um maqueiro chegou a ser agredido e foi levado nesta segunda-feira (25) até o IML para fazer o exame de corpo de delito.

Imagens que circulam em redes sociais mostram os danos causados em uma sala da UPA, com vários objetos espalhados.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 129ª DP (Iguaba Grande). A perícia foi realizada no local e as investigações estão em andamento para esclarecer os fatos. Já a Polícia Militar informou, que a ocorrência foi conduzida pela Guarda Municipal.

A Prefeitura de Iguaba Grande também se pronunciou sobre o caso:

“Na noite do domingo (24), por volta das 18h, um veículo modelo Towner, colidiu com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iguaba Grande, causando danos à estrutura da unidade.

Após o acidente, os envolvidos do ocorrido foram prontamente encaminhados à 129ª Delegacia de Polícia para prestar depoimentos. As autoridades policiais já estão conduzindo os procedimentos necessários para apurar as causas do acidente e as responsabilidades envolvidas.

O Município de Iguaba Grande, em conformidade com as normas legais, irá aguardar a conclusão do caso pela autoridade policial e, após isso, tomará todas as medidas cabíveis para garantir que a situação seja devidamente resolvida e que a ordem pública seja mantida.

Destacamos ainda, que no acidente, não houve feridos.

A Administração Municipal se compromete a agir com a máxima seriedade e transparência, buscando sempre o melhor interesse da população e a integridade dos bens públicos”.

*Com informações do G1.