Projeto Jovem Aprendiz Iguabense 2025Divulgação

Publicado 03/12/2024 18:36 | Atualizado 03/12/2024 18:36

- A prefeitura de Iguaba Grande publicou nesta segunda-feira (2) a lista nominal dos candidatos selecionados para a etapa de entrevistas do Projeto Jovem Aprendiz Iguabense 2025. A relação completa está disponível no site oficial do município. As entrevistas, última etapa do processo seletivo, começarão na próxima quinta-feira (4) e seguirão até o dia 20 de dezembro. O resultado final será divulgado em 27 de dezembro.Para participar da entrevista, os candidatos devem apresentar carteira de identidade e comprovante de renda, que pode ser contracheque do responsável, comprovante de pagamento de benefícios da Previdência Social ou declaração do CadÚnico. Candidatos menores de 18 anos devem estar acompanhados de seus responsáveis legais.O projeto oferece 100 vagas voltadas a jovens da cidade que desejam ingressar no mercado de trabalho. Os aprovados trabalharão em regime de meio período em diversos setores públicos, como Prefeitura, Câmara Municipal e Fórum, recebendo uma bolsa mensal no valor de meio salário mínimo.