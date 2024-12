Homem atropela sargento - Divulgação/PM

Homem atropela sargento Divulgação/PM

Publicado 03/12/2024 18:20

Iguaba Grande - Na manhã desta segunda-feira (2), um homem de 46 anos foi detido em Iguaba Grande, na Rodovia Amaral Peixoto, após atropelar um sargento e arrastá-lo por cerca de cinco metros durante uma tentativa de fuga.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 9h20 para atender um homem que estaria apresentando comportamento agressivo em uma padaria. Chegando ao local, a equipe orientou o indivíduo a se retirar do local, contudo, ele surpreendeu os agentes ao entrar em um veículo estacionado e ligar o motor.

Durante a tentativa de repreendê-lo, ele acelerou o carro, atingindo e arrastando o sargento. O agente foi arrastado por cerca de cinco metros, até cair ao solo. Em seguida, o elemento tentou empreender fuga.

A guarnição percorreu as proximidades e, depois de um curto período, localizou o homem escondido dentro do veículo com o banco reclinado. Ele foi submetido ao exame de alcoolemia, que confirmou a embriaguez. O policial ferido foi encaminhado para atendimento médico, enquanto o homem foi levado à delegacia, onde permanece à disposição da justiça.