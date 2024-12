Paróquia Imaculada Conceição - Reprodução

Paróquia Imaculada Conceição Reprodução

Publicado 06/12/2024 14:00

Iguaba Grande - É comemorado neste domingo (8) o Dia da Imaculada Conceição, padroeira de Iguaba Grande. Para celebrar a data, a Paróquia Imaculada Conceição organizou três dias de eventos com orações, novena, missas, shows, barracas, procissão e festejos.

Na sexta-feira (6), a programação começa com a oração do Santo Rosário, às 18h, seguida da novena da padroeira e da Santa Missa, às 19h. No sábado (7), as atividades religiosas se repetem nos mesmos horários. Após a missa de sábado, barracas e um show com o grupo Reinflama Jovem animarão o público presente.

No domingo (8), Dia da Imaculada Conceição, as missas serão realizadas na Matriz às 8h e 10h, encerrando com a Missa Solene às 17h, seguida de procissão e festejos. O evento terá como atração principal o show de Ilmar Quintanilha, que marcará o encerramento das celebrações.

A Paróquia Imaculada Conceição, conhecida como Capela da Praia, é um importante patrimônio cultural e histórico da cidade. Localizada às margens da Lagoa de Araruama, na Rodovia Amaral Peixoto, a igreja foi inaugurada em 1761 e tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) em 1979. A capela é ponto de encontro tradicional da comunidade católica de Iguaba Grande e visitantes.