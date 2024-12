Praia dos Ubás - Divulgação

Praia dos Ubás Divulgação

Publicado 05/12/2024 16:02

Iguaba Grande - Iguaba Grande recebe nesta sexta-feira (6), às 10h30, na Praia dos Ubás, o hasteamento da Bandeira Azul 2024/2025 pela segunda temporada consecutiva, se tornando a primeira praia lagunar a conquistar tal feito. A Praia dos Ubás atendeu mais uma vez todos os critérios avaliados pela banca do Programa Bandeira Azul, que é o maior selo ecológico internacional da atualidade.



A Praia dos Ubás é um trecho da orla que possui águas claras e cristalinas, com fundo regular sem pedras. É rica em fauna e flora. Próximo a ela fica localizada a Área de Preservação Ambiental (APA) do Morro do Governo, por onde se estende o paraíso da Ponta da Farinha. No espaço, foi construído banheiro PCD, masculino e feminino, rampa de acessibilidade ligando a orla até a lagoa, chuveirão, posto de guarda-vidas com salva-vidas durante todo o dia, entre outros.



“É uma enorme satisfação e privilégio termos a oportunidade, de forma consecutiva, de sermos contemplados, na Praia dos Ubás, com uma certificação internacional que é sinônimo de comprometimento e gestão ambiental. É a consolidação do governo Vantoil Martins em face da temática ambiental, corroborando com o aprimoramento de ações sustentáveis, promovendo um ecossistema harmônico e diversificado,” afirmou o Secretário de Meio Ambiente, Vinícius Lavalle.



A prefeitura e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente convidam toda a população para participar deste momento tão emblemático na história do município, que se tornou um marco de uma gestão comprometida em pautas ambientais e principalmente no que se diz respeito à preservação da laguna.



O Programa Bandeira Azul é um prêmio ecológico, voluntário, concedido a praias, marinas e embarcações de turismo. Para se qualificar para a Bandeira Azul, a localidade deve seguir uma série de critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social, cuja manutenção deve ser comprovada anualmente. O certificado foi criado pela FEE (Foundation for Environmental Education), uma instituição internacional com diversos integrantes representando seus respectivos países. No local é proibido animais domésticos, acampar, fogueiras, acesso de veículos, pescar, embarcações, atividades com bola até às 17h, entre outros.

