Patrulha Maria da Penha - Divulgação

Publicado 10/12/2024 16:14

Iguaba Grande - A prefeitura de Iguaba Grande iniciou, nesta semana, a utilização do sistema de “botão do pânico” como mais uma medida de proteção às vítimas de violência doméstica e familiar. O dispositivo faz parte de uma ação da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, com foco nas mulheres acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha.



De acordo com a prefeitura, o sistema conecta as vítimas, previamente cadastradas, diretamente à central de comando da Secretaria de Segurança por meio de tecnologia GPS. Caso haja qualquer indício de violência, as mulheres podem acionar o botão de maneira imediata, o que ativa um alerta na central e direciona uma equipe da Patrulha Maria da Penha para o local.



A iniciativa tem o objetivo de garantir uma resposta rápida em situações de emergência. Segundo o município, o mapeamento das vítimas e o monitoramento em tempo real são estratégias centrais para evitar a reincidência de casos de violência.