Unidade Básica de Saúde (UBS) Zeca do Raio-X - Reprodução

Publicado 23/12/2024 14:42

Iguaba Grande - Foi inaugurado, neste sábado (21), a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Zeca do Raio-X, no bairro São Miguel, em Iguaba Grande. O evento ocorreu às 10h e contou com a presença de autoridades municipais e moradores. A unidade foi projetada para atender 3.500 pessoas dos bairros Centro e Nova Iguaba, oferecendo serviços de atenção primária, como consultas médicas, vacinação, atendimento odontológico e outros.

A UBS conta com uma equipe de Saúde da Família, uma equipe de Saúde Bucal e uma equipe multidisciplinar composta por enfermeiro da família, clínico geral, técnico de enfermagem, psicólogo, nutricionista, cirurgião-dentista, auxiliar de saúde bucal e profissionais responsáveis por curativos e atendimentos básicos, como aferição de pressão e glicose, além de vacinação.

O prédio recebeu um novo projeto arquitetônico, com estacionamento, parquinho infantil, área externa, amplos consultórios com banheiros adaptados para pessoas com deficiência e estrutura adequada para os procedimentos realizados no local.

A Atenção Primária, realizada pelas unidades básicas de saúde, cobre 100% do município e é responsável pelo acompanhamento de rotina dos usuários do SUS, prevenindo e tratando problemas de maior complexidade.