Consórcio Intermunicipal Lagos São João - Repodução

Publicado 21/01/2025 17:58

Iguaba Grande - Iguaba Grande recebe, nesta sexta-feira (24), a reunião anual do Consórcio Intermunicipal Lagos São João. O evento, que começa às 9h30, acontece no Clube Apierj, na Rua Santo Antônio, no bairro Capivara. O encontro terá como pautas principais os projetos da entidade e a eleição do novo presidente.

O Consórcio Intermunicipal Lagos São João, que atua há 25 anos, reúne governos, entidades da sociedade civil e empresas em 13 municípios para promover uma gestão ambiental compartilhada. Fazem parte da entidade os municípios de Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Maricá, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim.

O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho (CID), destacou a relevância do evento para a cidade. “Sediar esse evento é uma grande honra para Iguaba Grande. O Consórcio é uma entidade de extrema importância para a conservação do meio ambiente da região. Aqui em Iguaba, estamos sempre preocupados com projetos que sejam benéficos para o meio ambiente, nos tornando referência na região, principalmente em ações de conservação da nossa Lagoa,” afirmou.

O consórcio desenvolve diversas ações, como apoio técnico às prefeituras, implementação de políticas públicas relacionadas a recursos hídricos, articulação para o desassoreamento de canais e lagoas costeiras, apoio aos Planos Municipais de Saneamento Básico, conservação da Mata Atlântica e monitoramento da qualidade da água.

Entre as prioridades da entidade está a recuperação e manutenção da Lagoa de Araruama, integrada ao Sistema Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos, que abrange bacias hidrográficas de sua área de atuação.