Estacionamento exclusivo para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Ascom

Publicado 21/01/2025 18:02

Iguaba Grande - A primeira vaga de estacionamento exclusiva para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi criada em Iguaba Grande. O espaço está localizado na Avenida Paulino Pinto Pinheiro, no Centro da cidade.

O objetivo da medida é facilitar a acessibilidade de famílias de pessoas autistas, que enfrentam dificuldades para estacionar e realizar atividades no comércio local. Segundo a prefeitura, mais uma vaga deve ser instalada na avenida e, após análise técnica, o projeto poderá ser expandido para outras áreas do município.

A ação é resultado de uma parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Urbano, Trabalho e Renda, de Segurança e Ordem Pública (SEMOP) e a Diretoria de Trânsito (DIRETRAN).

O prefeito Fabinho (CID) afirmou que a iniciativa faz parte do compromisso da gestão em promover inclusão no município.

“O lema do nosso governo é cuidar de gente e disponibilizar um lugar exclusivo para a comunidade autista. Nosso compromisso é tornar Iguaba Grande uma cidade mais inclusiva e, por esta razão, o projeto pretende colocar mais uma vaga na avenida e, após análise técnica, expandir para mais pontos. Seguimos firmes, trabalhando para que todos se sintam acolhidos em nossa cidade”, declarou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Urbano, Trabalho e Renda, Vantoil Martins, destacou que a criação das vagas também tem como objetivo conscientizar a população. “Hoje, demos mais um importante passo em direção à inclusão em nossa cidade. Essas iniciativas não só garantem o direito de acessibilidade para pessoas autistas, mas também ajudam a conscientizar a população sobre a importância de respeitar essas vagas, que são fundamentais para a mobilidade e bem-estar dessas pessoas e de suas famílias”, afirmou.