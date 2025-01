Dono de uma agência de turismo é preso - Divulgação/PM

Dono de uma agência de turismo é presoDivulgação/PM

Publicado 22/01/2025 18:20

Iguaba Grande - Um homem, dono de uma agência de turismo, foi preso, em Iguaba Grande, nesta terça-feira (21) por policiais civis da 58ª Delegacia de Polícia de Posse (58ª DP), acusado de estelionato. Marcos Paulo Silva é suspeito de ter aplicado um golpe em centenas de pessoas que adquiriram pacotes de viagem para um parque temático em 2022, causando um prejuízo estimado em R$ 150 mil.

Após um trabalho de investigação do Setor de Inteligência, o acusado foi localizado no município na Região dos Lagos. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 41ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

O homem possui um extenso histórico criminal, com 32 anotações criminais em delegacias da capital, como Campo Grande, Ilha do Governador, Pavuna, Belford Roxo e São João de Meriti. Apenas na 54ª DP de Belford Roxo, existem 27 procedimentos em andamento contra ele.

Uma das vítimas relatou ter pago R$ 8.400 para levar 20 familiares para o parque, localizado no sul do país. Próximo da data da viagem, ela recebeu uma mensagem da agência informando o cancelamento do passeio devido a um suposto problema de saúde do dono.

O golpista foi encaminhado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.