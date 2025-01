Elemento identificado como D.J.S.D., integrante de um grupo criminoso é preso - Divulgação/PM

Elemento identificado como D.J.S.D., integrante de um grupo criminoso é preso Divulgação/PM

Publicado 22/01/2025 18:09

Iguaba Grande- A Polícia Civil de Iguaba Grande (129ª DP) cumpriu um mandado de prisão na noite de terça-feira (21) e prendeu um elemento identificado como D.J.S.D., integrante de um grupo criminoso responsável por diversos roubos de celulares, que foi localizado no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.



A ação foi resultado de um trabalho de inteligência que apontou o paradeiro do indivíduo. De acordo com as investigações, o grupo criminoso agia de forma coordenada, praticando diversos roubos em diferentes municípios da Região dos Lagos.



Em uma ação anterior, a 129ª DP já havia apreendido 11 celulares roubados pela quadrilha e identificado os envolvidos, tanto os autores dos roubos quanto os receptadores. A maioria dos aparelhos já foi restituída aos legítimos donos.



O elemento foi indiciado pelos crimes de roubo qualificado e organização criminosa. Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.