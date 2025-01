Miss e Mister Iguaverão - Divulgação

Publicado 29/01/2025 18:06

Iguaba Grande - A secretaria de Turismo de Iguaba Grande realizará, no dia 1° de fevereiro, a 3ª edição da Expo Moda Praia. O evento, que faz parte da programação do Iguaverão, acontecerá na praia de Cidade Nova, a partir das 9h, com um grande destaque para o tradicional concurso de Miss e Mister 2025, que já se encontra com inscrições abertas, através do site oficial da prefeitura.

Idealizado para toda família, a programação do dia contará com feirinha moda praia, desfiles de lojas convidadas e desfile inclusivo, além de um grande show com o cantor Eu Júnior, a partir das 18h, para animar o finalzinho da tarde com grandes sucessos do pagode.

Para a secretária de Turismo e Lazer, Carla Valle, esse é um dos eventos que mais valoriza o comércio e a população local. “Será uma tarde muito agradável. Nossa intenção é realizar um evento para toda família e ao mesmo tempo dar a oportunidade aos comerciantes locais oferecerem seus produtos. Somos uma cidade praiana, amamos nossa lagoa, e todo esse clima de verão, nada melhor do que juntar tudo isso num local só”, comentou Carla.

Além da programação oferecida pela secretaria de Turismo e Lazer, durante todo o dia estarão acontecendo, também, oficinas de modalidades esportivas, realizadas pela secretaria de Esporte. “Essa foi uma parceria que deu certo. O Iguaverão está sendo um sucesso desde o seu primeiro dia, estamos movimentando a nossa orla com muito esporte e shows ao fim da tarde” – comentou o secretário de Esporte, Nickolas Tahim.

Miss e Mister Iguaverão 2025

Os interessados em participar do concurso Miss e Mister Iguaverão 2025 deverão ter entre 18 e 30 anos e residir em Iguaba Grande.