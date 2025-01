Prefeitura de Iguaba - Reprodução

Publicado 29/01/2025 18:01

Iguaba Grande - A prefeitura de Iguaba Grande anunciou nesta terça-feira (28) a abertura de um Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de diversas funções temporárias na administração pública. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, entre quarta (29) e quinta-feira (30), no site oficial do município.



De acordo com o edital, o processo será conduzido pela Secretaria Municipal de Administração e contará com duas etapas: prova de títulos (classificatória) e entrevista ou prova prática (classificatória e eliminatória).



Entre os cargos disponíveis, estão: servente, operador de máquina pesada, motorista de ônibus escolar, auxiliar de secretaria escolar, monitor para pessoa com deficiência, secretário de escola, técnico de laboratório, técnico em radiologia, professor II (ensino infantil e anos iniciais), professor II (Libras), professor I – inspetor escolar, professor I – orientador educacional, professor I – orientador pedagógico, professor I – pedagogo (NAE), além de professores I nas disciplinas específicas de ciências, educação artística, educação física, geografia, história, inglês, português e matemática.



Também há vagas para assistente social, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo. Os salários variam entre R$ 1.518,00 e R$ 2.358,69, conforme o cargo e a carga horária.



Para se candidatar, os interessados devem atender aos requisitos específicos do cargo escolhido, como nível de escolaridade e, em alguns casos, registro no conselho de classe. O edital também prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD), respeitando a legislação vigente.



Cronograma



Após as inscrições, os candidatos convocados devem apresentar documentação entre os dias 5 e 11 de fevereiro para a avaliação de títulos.



As entrevistas e provas práticas estão previstas para ocorrer entre 7 e 14 de março, com a divulgação do resultado final agendada para 26 de março de 2025.



Outros detalhes podem ser conferidos no edital abaixo: