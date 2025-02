Na primeira fase da operação, realizada nesta quinta-feira (20), dezenas de motocicletas foram abordadas, resultando na apreensão de 18 escapamentos em desacordo com a legislação vigente - Divulgação/ redes sociais

Publicado 21/02/2025 12:26

ARRAIAL DO CABO, REGIÃO DOS LAGOS - A Polícia Civil de Iguaba Grande, em parceria com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, deu início nesta quinta-feira (20) à operação “Entrando pelo Cano”, com o objetivo de coibir o uso de escapamentos irregulares que geram ruídos acima do limite permitido por lei, além de identificar possíveis autores de crimes na condução de veículos.

Nesta primeira fase da operação, dezenas de motocicletas foram abordadas, resultando na apreensão de 18 escapamentos em desacordo com a legislação vigente. A ação marca o início de uma série de operações planejadas para ocorrer ao longo do ano, visando garantir mais tranquilidade e segurança à população de Iguaba Grande.

A fiscalização contra escapamentos adulterados atende a demandas da comunidade e contribui para a redução da poluição sonora e da perturbação do sossego público, além de reforçar o controle sobre veículos que possam estar sendo utilizados em práticas criminosas.