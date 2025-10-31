Lincon Quintanilha Mendes da Silva, de 25 anos, foi morto a tiros na Rua Palmira - Reprodução

Publicado 31/10/2025 13:52

Iguaba Grande - Na manhã desta sexta-feira (31), por volta das 6h50, um homem identificado como Lincon Quintanilha Mendes da Silva, de 25 anos, foi morto a tiros na Rua Palmira, no bairro União, em Iguaba Grande.

De acordo com a ocorrência, moradores relataram que dois indivíduos encapuzados a bordo de um Fiat Uno preto se aproximaram da vítima e dispararam três vezes contra o rapaz, que morreu na hora.

Familiares de Lincon informaram às autoridades que uma possível motivação para o crime seria uma disputa por um terreno. A área foi isolada pela guarnição policial até a chegada das equipes responsáveis pela perícia e demais procedimentos legais.

A vítima possuía registro criminal anterior por posse de drogas para uso pessoal, conforme informações da Polícia Civil. O caso segue sob investigação para identificação e responsabilização dos autores.