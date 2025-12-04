Feriado da padroeira - Ascom

Feriado da padroeiraAscom

Publicado 04/12/2025 18:21

Iguaba Grande - Iguaba Grande vive um fim de semana prolongado repleto de celebração, acolhimento e atividades para todas as idades. Entre os dias 5 e 8 de dezembro, a cidade recebe uma programação especial organizada pela Prefeitura, que reúne eventos religiosos, culturais, esportivos e sociais em diferentes pontos do município. O objetivo é oferecer opções de lazer para moradores e visitantes, reforçar tradições e fortalecer o espírito comunitário.



As atividades começam na sexta-feira (5), com o Natal Conect, a partir das 17h, na Praça Edyla Pinheiro. O espaço será transformado em um cenário mágico, com a Casa do Papai Noel, personagens natalinos, distribuição de pipoca, algodão-doce, brindes e atrações que marcam oficialmente o início das festividades de fim de ano na cidade.



O sábado (6) promete movimento intenso. Das 8h às 16h, a Praça da Estação recebe a 1ª Campanha de Adoção de Animais, voltada à conscientização e ao cuidado com pets que aguardam um novo lar. No mesmo dia, o Polo Educacional e Esportivo (antiga Apierj) sedia o Campeonato de Capoeira, das 8h às 17h, reunindo atletas e admiradores da modalidade. A Praça da Estação também será palco do Expresso do Consumidor, das 9h às 13h, com atendimentos jurídicos, orientações sobre direitos do consumidor e serviços gratuitos.

Feriado da padroeira Ascom

Encerrando o sábado, a Festa da Padroeira na Matriz reúne fiéis e moradores, a partir das 18h, com show da cantora Bianca Dalgobbo.



“Preparamos essa programação com muito carinho, pensando em cada morador, desde os que buscam fé e oração aos que querem celebrar com música, esporte e diversão. Queremos ver nossa cidade unida e vibrante nesses dias especiais”, afirmou o prefeito Fabinho.



O domingo (7) começa com grande movimentação esportiva: a Corrida da Padroeira terá concentração às 6h30, na Capela da Praia, reunindo cerca de 500 corredores em um percurso que passa pelo Mirante e pela Igreja Matriz. A programação religiosa segue com show do Ministério Filhos da Imaculada, enquanto o Campeonato de Capoeira continua no Polo, das 8h às 17h.



O encerramento da programação acontece na segunda-feira (8), Dia da Padroeira, com missas solenes às 8h e 17h, além da tradicional procissão, que começa às 18h30. A noite termina com um show especial do cantor Dudu Amaral, às 20h.



Com atrações para todos os públicos, o feriado prolongado em Iguaba Grande conecta fé, cultura, esporte e lazer, celebrando tradições e aproximando ainda mais a comunidade.