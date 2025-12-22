Marinha e Guarda Ambiental - Ascom

Publicado 22/12/2025 13:43

Iguaba Grande - Fruto de uma parceria entre a Marinha do Brasil e a Prefeitura de Iguaba Grande, teve início neste fim de semana uma operação de fiscalização em toda a orla do município. A ação seguirá até o final do verão, após o Carnaval, com o objetivo de reforçar a segurança nas praias e garantir o cumprimento das normas de navegação.

A fiscalização está sendo realizada por agentes da Marinha em conjunto com a Guarda Ambiental e tem como foco principal as embarcações e os jet skis. Entre os pontos observados estão o respeito às áreas demarcadas para embarque e desembarque, além da manutenção da distância mínima permitida para o tráfego próximo às áreas destinadas ao banho.

As praias dos Ubás, Popeye e do Centro estão entre os principais locais onde as equipes atuam de forma mais intensa, por serem regiões com grande fluxo de banhistas e usuários de embarcações durante a alta temporada.

A Prefeitura reforça que a colaboração da população é fundamental para o sucesso da operação. Denúncias de irregularidades podem ser feitas diretamente à Guarda Ambiental pelo telefone 153, canal direto para atendimento e orientação.