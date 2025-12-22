Suspeito identificado apenas pelas iniciais F. S. dos S.Divulgação/PM
Homem que havia fugido da delegacia é recapturado em Iguaba Grande
Suspeito com mandado de prisão em aberto foi localizado pela Polícia Militar no bairro Parque dos Desejos
Marinha e Guarda Ambiental intensificam fiscalização nas praias de Iguaba Grande durante o verão
Operação conjunta vai até o fim da estação e prioriza segurança de banhistas e ordenamento do tráfego de embarcações
Fabinho Costa participa de ato da Alerj que garante R$ 220 milhões para a Saúde nos municípios
O que havia sido projetado como uma vitrine política de pré-candidatura ao governo do Estado acabou se resumindo a um ato protocolar e em clima discreto
Prefeito Fabinho Costa anuncia base dos Bombeiros em Iguaba Grande
Divulgação foi feita após reunião com o secretário estadual de Defesa Civil, coronel Tarciso Salles. Obras devem começar em janeiro após alinhamento com o governo do Estado
Dr. Serginho lança processo seletivo da Saúde e promete fim das indicações
Primeira fase do certame contempla vagas técnicas de nível médio; inscrições vão de 5 a 20 de janeiro
Alexandre Martins recebe livro sobre a emancipação de Búzios
Livro resgata o plebiscito de 1995 e será distribuído nas escolas e em formato digital
