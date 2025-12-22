Suspeito identificado apenas pelas iniciais F. S. dos S. - Divulgação/PM

Publicado 22/12/2025 13:46

Iguaba Grande - Um homem foi preso por policiais militares que atuavam no serviço voluntário do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) em Iguaba Grande, neste final de semana. A ocorrência foi registrada na Rua Santo Antônio, no bairro Parque dos Desejos.

Segundo as informações, o suspeito, identificado apenas pelas iniciais F. S. dos S., havia se evadido da 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP) poucas horas antes da prisão. Após receberem a denúncia sobre o local onde ele estaria escondido, as guarnições da Polícia Militar realizaram um cerco tático no endereço indicado e conseguiram efetuar a captura.

Durante a abordagem, foi necessário o uso de algemas, devido ao risco de fuga. Nenhum material ilícito ou veículo foi apreendido durante a ação.

O homem possuía mandado de prisão em aberto e foi conduzido novamente à 129ª DP, onde permaneceu preso. De acordo com o registro policial, ele já possui passagens anteriores por posse e uso de drogas e por posse de arma de fogo.