Réveillon 2026 em Iguaba Grande terá show de Marvvila na Praça da Estação
Apresentação marca a virada do ano no município e integra uma programação especial de fim de ano
Búzios transforma história da emancipação em política de memória
Prefeito Alexandre Martins (REP) destaca orgulho, anuncia novos projetos culturais e preservação da identidade local
Homem que havia fugido da delegacia é recapturado em Iguaba Grande
Suspeito com mandado de prisão em aberto foi localizado pela Polícia Militar no bairro Parque dos Desejos
Marinha e Guarda Ambiental intensificam fiscalização nas praias de Iguaba Grande durante o verão
Operação conjunta vai até o fim da estação e prioriza segurança de banhistas e ordenamento do tráfego de embarcações
Fabinho Costa participa de ato da Alerj que garante R$ 220 milhões para a Saúde nos municípios
O que havia sido projetado como uma vitrine política de pré-candidatura ao governo do Estado acabou se resumindo a um ato protocolar e em clima discreto
Prefeito Fabinho Costa anuncia base dos Bombeiros em Iguaba Grande
Divulgação foi feita após reunião com o secretário estadual de Defesa Civil, coronel Tarciso Salles. Obras devem começar em janeiro após alinhamento com o governo do Estado
