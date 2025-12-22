Cantora Marvvila - Reprodução

Publicado 22/12/2025 18:07

Iguaba Grande - Iguaba Grande realizará uma programação especial para o Réveillon 2026, com show da cantora Marvvila na Praça da Estação. A apresentação está prevista para começar à 0h30 do dia 1º de janeiro e marca a virada do ano no município.

Além da programação musical, foi organizado um esquema especial de funcionamento do Mirante Dona Célia durante o período. No dia 31 de dezembro, o espaço funcionará das 8h às 17h e das 20h à 1h. No dia 1º de janeiro, o mirante reabre para visitação a partir das 12h. Pela primeira vez, o local poderá ser utilizado pelo público durante a virada do ano.

Para o Réveillon, o Mirante Dona Célia terá regras específicas de acesso. Será proibida a entrada com garrafas e copos de vidro, caixas de som e fogos de artifício. O público será limitado a 2 mil pessoas. O estacionamento permanecerá fechado, mas será permitida a entrada com cooler.

A secretária de Turismo, Carla Valle, afirmou que o município está preparado para receber moradores e visitantes. “Estamos muito animados para recebermos moradores e visitantes no Réveillon de Iguaba Grande. Preparamos uma programação especial, com segurança, diversão e muita música, incluindo o show da Marvvila, que vai animar a virada na Praça da Estação. Convidamos todos a celebrar conosco, aproveitar a vista do Mirante e começar o ano de 2026 com alegria e responsabilidade. Será uma festa inesquecível para toda a família”, disse.

A programação de Réveillon também contará com uma queima de fogos com duração aproximada de 15 minutos. Serão utilizados fogos de baixo estampido, visíveis ao longo da orla do município. A medida tem como objetivo reduzir impactos sonoros.

O prefeito Fabinho Costa (CID) comentou a escolha pelo modelo de fogos. “Pensando sempre na nossa população, optamos por fogos de baixo estampido para a queima de fogos, garantindo uma celebração mais segura e consciente. Pois esse tipo de fogos mantém a beleza e a magia da queima, mas reduz significativamente o ruído alto, minimizando impactos em crianças, idosos e animais, além de tornar o ambiente mais seguro para todos os presentes”, afirmou.

A programação de fim de ano em Iguaba Grande teve início no dia 13 de dezembro, com a abertura oficial do Natal na Praça Edyla Pinheiro. O evento reuniu famílias, moradores e visitantes e marcou o início das atividades natalinas no município, que seguem até o começo de janeiro.

Entre as ações do período está a decoração do Mirante Dona Célia, que recebeu iluminação especial. A decoração natalina do município permanecerá montada até o dia 9 de janeiro, ocupando diferentes espaços públicos e integrando a programação de fim de ano.