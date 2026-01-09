Fiscalização de animais soltos nas ruas - Ascom

Fiscalização de animais soltos nas ruasAscom

Publicado 09/01/2026 15:37

Iguaba Grande - A Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da Guarda Ambiental e da Secretaria Municipal de Agricultura, tem intensificado a fiscalização de animais de médio e grande porte soltos em vias públicas do município. A medida tem como objetivo principal garantir a segurança de motoristas, pedestres e dos próprios animais, além de manter a ordem urbana.



Durante as ações, animais encontrados circulando livremente em ruas, estradas e áreas urbanas são apreendidos e encaminhados ao curral municipal, onde recebem os cuidados necessários. A iniciativa busca prevenir acidentes de trânsito, que podem ser causados pela presença desses animais em locais inadequados, especialmente em vias de maior fluxo.



A fiscalização tem ocorrido de forma contínua e atende denúncias feitas pela população, além de rondas preventivas realizadas pelas equipes responsáveis. Os proprietários dos animais podem ser identificados e orientados sobre a legislação vigente, que proíbe a permanência de animais soltos em áreas públicas.



A Prefeitura reforça a importância da colaboração dos moradores, destacando que a responsabilidade pela guarda e manejo adequado dos animais é de seus donos. Denúncias podem ser feitas diretamente aos canais oficiais do município, contribuindo para uma cidade mais segura e organizada.