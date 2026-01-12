Educação - Ascom

Publicado 12/01/2026 14:50

Iguaba Grande - A Prefeitura de Iguaba Grande iniciou, nesta segunda-feira (12), o período de pré-matrícula para o ano letivo de 2026 da Rede Municipal de Ensino. O prazo segue até o dia 23 de janeiro e contempla todos os segmentos educacionais, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para o próximo ano, o município contará com um acréscimo de aproximadamente mil novas vagas. A ampliação é resultado de investimentos estratégicos na área da educação, que incluem a implantação de uma escola no modelo cívico-militar, a expansão de unidades escolares já existentes e a construção de novas creches. As ações visam fortalecer e ampliar o acesso à educação em diferentes regiões da cidade.

Ao todo, serão ofertadas mais de mil vagas distribuídas em todas as unidades escolares da rede municipal, atendendo alunos da Creche ao 9º ano do Ensino Fundamental, além do EJA. A pré-matrícula será realizada exclusivamente de forma online, por meio do site www.prematriculaiguabagrande.com.br

No sistema, os responsáveis deverão selecionar o segmento e o ano de escolaridade desejados, preencher corretamente os dados solicitados, escolher a unidade escolar conforme a disponibilidade de vagas ou optar pelo cadastro de reserva. Após a conclusão, é necessário salvar ou imprimir o comprovante de inscrição.

Para auxiliar famílias que tenham dúvidas ou dificuldades no processo online, a Secretaria Municipal de Educação disponibilizará atendimento presencial na Escola Municipal Alice Canellas da Silveira. O suporte será oferecido de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, durante todo o período de pré-matrícula.

Segundo o prefeito Fabinho Costa, a ampliação da rede reflete o compromisso da gestão com o futuro do município. “Estamos ampliando a rede municipal com responsabilidade e planejamento. A criação de uma nova escola cívico-militar, a ampliação de unidades já existentes e a construção de novas creches garantem mais vagas, mais qualidade e mais oportunidades para nossas crianças e jovens. Educação sempre será prioridade em Iguaba Grande”, afirmou.

A Rede Municipal de Ensino de Iguaba Grande tem se destacado no cenário educacional. No SAEB 2023, o município alcançou o 5º melhor resultado do Estado do Rio de Janeiro e o melhor desempenho da Região dos Lagos, consolidando-se como referência em qualidade educacional e reafirmando o investimento contínuo em políticas públicas voltadas ao ensino.