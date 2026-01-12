EducaçãoAscom
Iguaba Grande abre pré-matrícula para o ano letivo de 2026 na rede municipal
Período começou nesta segunda-feira (12) e segue até 23 de janeiro, com cerca de mil novas vagas. Processo será feito de forma online
Prefeitura de Iguaba Grande intensifica fiscalização de animais soltos nas ruas
Ação conjunta da Guarda Ambiental e da Secretaria de Agricultura recolhe animais de médio e grande porte e reforça segurança viária
Fabinho Costa inaugura espaço de lazer e reforça investimentos em Iguaba Grande
Área de 5 mil m², na Vila Nova, reúne esporte, lazer e paisagismo e passa a atender moradores de todas as idades
Alexandre Martins entrega 'Centro Ângela Barroso' e avança no atendimento PCD em Búzios
Entrega contou com presença da primeira-dama Daniele Guimarães e encontro com pais e mães atípicos
Fábio do Pastel reúne Enel para tratar instabilidade elétrica em São Pedro da Aldeia
Prefeito recebeu nova chefe de Operações da concessionária e apresentou demandas da população
Iguaverão movimenta praias de Iguaba Grande com esporte e lazer em janeiro
Projeto oferece atividades gratuitas aos fins de semana e incentiva hábitos saudáveis para moradores e visitantes
