Evento "Comida di Rua"Ascom
Evento "Comida di Rua" será realizado em Iguaba Grande neste fim de semana
Programação reúne gastronomia de rua, atrações musicais e atividades para o público infantil na Praça da Estação
Prefeito de Búzios anuncia transição energética e prepara novidades pós-Carnaval
Alexandre Martins antecipa adoção de carros elétricos, energia solar e novos eventos no calendário da cidade
Prefeito de São Pedro da Aldeia autoriza instalação da BYD e fortalece polo automotivo
Nova unidade no bairro Balneário deve gerar mais de 30 empregos diretos e impulsionar a economia local
Iguaba Grande abre pré-matrícula para o ano letivo de 2026 na rede municipal
Período começou nesta segunda-feira (12) e segue até 23 de janeiro, com cerca de mil novas vagas. Processo será feito de forma online
Prefeitura de Iguaba Grande intensifica fiscalização de animais soltos nas ruas
Ação conjunta da Guarda Ambiental e da Secretaria de Agricultura recolhe animais de médio e grande porte e reforça segurança viária
Fabinho Costa inaugura espaço de lazer e reforça investimentos em Iguaba Grande
Área de 5 mil m², na Vila Nova, reúne esporte, lazer e paisagismo e passa a atender moradores de todas as idades
