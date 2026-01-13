Evento "Comida di Rua" - Ascom

Publicado 13/01/2026 18:29

Iguaba Grande - O município de Iguaba Grande recebe, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro, o evento “Comida di Rua”. A programação acontece no espaço de eventos da Praça da Estação e tem entrada gratuita.

A iniciativa reúne opções de gastronomia de rua, atrações musicais e atividades de lazer. Ao longo dos três dias, o público terá acesso a mais de 30 opções da culinária popular, voltadas tanto para moradores quanto para visitantes.

Entre os pratos disponíveis estão batata frita servida em quentinha e saco plástico, carne de sol, hambúrguer de grande porte, culinária japonesa no palito, além de pastel de feira acompanhado de caldo de cana.

Além da gastronomia, o evento contará com apresentações musicais distribuídas ao longo da programação. Na sexta-feira (16), a atração está marcada para as 21h. No sábado (17), as apresentações acontecem às 14h e às 21h. No domingo (18), o público poderá acompanhar shows às 14h e às 21h.

O espaço também contará com opções de lazer voltadas ao público infantil, como brinquedos infláveis.

Segundo a Secretaria de Turismo, o evento passa a integrar o Calendário de Eventos 2026 do município. Em nota, a pasta informou que a iniciativa tem como objetivo reunir gastronomia, lazer e turismo, além de atrair visitantes e contribuir para a movimentação da economia local.

A secretaria também destacou a expectativa de que o evento seja incorporado de forma permanente ao calendário da cidade.