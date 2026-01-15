Thiago Martins e Clareou - Reprodução

Publicado 15/01/2026 17:17

Iguaba Grande - Iguaba Grande já entrou no clima do Carnaval. Nesta quarta-feira (14), a Prefeitura iniciou a divulgação oficial das atrações do Iguafolia 2026, revelando os primeiros nomes que vão animar a festa. Com foco no samba e no pagode, o cantor Thiago Martins e o Grupo Clareou foram os artistas anunciados nesta primeira etapa.

Após se firmar em 2025 como um dos eventos mais aguardados da região, o Iguafolia retorna entre os dias 13 e 17 de fevereiro. A organização informou que a grade completa ainda está em definição e adiantou que outras atrações serão divulgadas em breve, prometendo ampliar ainda mais a programação da folia.