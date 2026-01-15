Thiago Martins e ClareouReprodução
Prefeitura anuncia primeiras atrações do Iguafolia 2026: Thiago Martins e Clareou
A grade completa ainda está em definição e outras atrações serão divulgadas em breve
Prefeitura anuncia primeiras atrações do Iguafolia 2026: Thiago Martins e Clareou
A grade completa ainda está em definição e outras atrações serão divulgadas em breve
Prefeito de Iguaba Grande avança em articulações para implantação de rodoviária na cidade
Fabinho Costa recebeu, nesta quarta-feira (14), os presidentes do Detro, Raphael Salgado, e da Coderte, Fabiano Faraco, para discutir a pauta
Secretários de Turismo da Costa do Sol se reúnem com Gustavo Tutuca para alinhar ações regionais
Participaram representantes de Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema
Evento "Comida di Rua" será realizado em Iguaba Grande neste fim de semana
Programação reúne gastronomia de rua, atrações musicais e atividades para o público infantil na Praça da Estação
Prefeito de Búzios anuncia transição energética e prepara novidades pós-Carnaval
Alexandre Martins antecipa adoção de carros elétricos, energia solar e novos eventos no calendário da cidade
Prefeito de São Pedro da Aldeia autoriza instalação da BYD e fortalece polo automotivo
Nova unidade no bairro Balneário deve gerar mais de 30 empregos diretos e impulsionar a economia local
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.