BatataReprodução
O festival reúne mais de 30 barracas com diferentes opções gastronômicas, oferecendo variedade para todos os gostos. Entre os destaques estão hambúrguer artesanal, acarajé, cachorro-quente, churrasquinho, sorvetes e a tradicional Batata de Marechal Original, atraindo públicos de diferentes idades ao longo da noite.
Além da diversidade de comidas, o evento chamou atenção pelo ambiente familiar e pela estrutura organizada, proporcionando um clima descontraído e seguro para quem passou pelo local. Famílias inteiras aproveitaram o espaço para confraternizar, circular entre as barracas e curtir o início da programação.
Para o prefeito Fabio Costa, o Comida di Rua reforça a proposta de ampliar as opções de lazer no município. “Nosso objetivo é trazer eventos que possam ser aproveitados por toda a família, valorizando os espaços públicos e criando momentos de alegria e integração para a população de Iguaba Grande”, destacou.
Com boa aceitação do público logo na estreia, o Comida di Rua passa a integrar o calendário de eventos da cidade como uma nova alternativa de entretenimento. O festival continua neste sábado e domingo, das 12h às 23h, na Praça da Estação.
