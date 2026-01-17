Batata - Reprodução

BatataReprodução

Publicado 17/01/2026 23:54

Iguaba Grande - A primeira noite do evento Comida di Rua nesta sexta-feira (16), realizado pela primeira vez em Iguaba Grande, foi marcada por grande participação popular. Mais de 20 mil pessoas passaram pela Praça da Estação, que se transformou em um ponto de encontro para moradores e visitantes em busca de boa gastronomia e momentos de lazer.



O festival reúne mais de 30 barracas com diferentes opções gastronômicas, oferecendo variedade para todos os gostos. Entre os destaques estão hambúrguer artesanal, acarajé, cachorro-quente, churrasquinho, sorvetes e a tradicional Batata de Marechal Original, atraindo públicos de diferentes idades ao longo da noite.



Além da diversidade de comidas, o evento chamou atenção pelo ambiente familiar e pela estrutura organizada, proporcionando um clima descontraído e seguro para quem passou pelo local. Famílias inteiras aproveitaram o espaço para confraternizar, circular entre as barracas e curtir o início da programação.



Para o prefeito Fabio Costa, o Comida di Rua reforça a proposta de ampliar as opções de lazer no município. “Nosso objetivo é trazer eventos que possam ser aproveitados por toda a família, valorizando os espaços públicos e criando momentos de alegria e integração para a população de Iguaba Grande”, destacou.



Com boa aceitação do público logo na estreia, o Comida di Rua passa a integrar o calendário de eventos da cidade como uma nova alternativa de entretenimento. O festival continua neste sábado e domingo, das 12h às 23h, na Praça da Estação.