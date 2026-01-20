Prefeito Fabinho, o secretário municipal de Obras, Alexandre Freitag, e o major Robson Clementino - Ascom

Prefeito Fabinho, o secretário municipal de Obras, Alexandre Freitag, e o major Robson ClementinoAscom

Publicado 20/01/2026 17:54

Iguaba Grande - Iguaba Grande segue avançando no fortalecimento da segurança pública e no atendimento a emergências. Nesta terça-feira (20), o prefeito Fabinho e o secretário municipal de Obras, Alexandre Freitag, receberam o major Robson Clementino, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), para discutir a implantação de um Posto de Bombeiros no município.

O equipamento será implantado ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em um ponto estratégico e central de Iguaba Grande, facilitando a integração com a rede de saúde e garantindo maior agilidade no atendimento às ocorrências.O lançamento da Pedra Fundamental da construção do posto será realizada na próxima terça-feira (27).

Atualmente, Iguaba Grande é atendida pelo DBM 1/18 – São Pedro da Aldeia, localizado a 12,2 km de distância, com um tempo médio de chegada de aproximadamente 17 minutos. Esse deslocamento intermunicipal pode sofrer atrasos devido ao trânsito urbano e ao aumento expressivo do fluxo de veículos durante feriados e na alta temporada de verão.

Com a instalação do Posto Móvel no próprio município, a realidade será transformada. A previsão é que o tempo de resposta caia para entre 5 e 8 minutos, representando uma redução média de 50% a 70%, fator decisivo para salvar vidas e reduzir danos em situações de emergência.

O Posto Móvel contará com estrutura adequada para a permanência de até 6 militares, com operação diária estimada entre 4 e 6 bombeiros por turno, em escala de serviço. Entre os tipos de atendimento previstos, estão combate a incêndios, salvamentos diversos, atendimento pré-hospitalar e atendimento a acidentes de trânsito.

Para o prefeito Fabinho, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com o bem-estar da população. “A implantação do Posto Móvel dos Bombeiros é uma conquista histórica para Iguaba Grande, que vai garantir mais segurança, agilidade e cuidado com a vida das pessoas”, destacou o Prefeito.

A construção do posto reafirma a parceria entre o município e o Governo do Estado, consolidando Iguaba Grande como uma cidade, que investe em infraestrutura, prevenção e qualidade de vida.