Prefeito Fabinho, o secretário municipal de Obras, Alexandre Freitag, e o major Robson ClementinoAscom
Iguaba Grande fortalece a segurança pública com a implantação de Posto Móvel do Corpo de Bombeiros
O lançamento da Pedra Fundamental da construção do posto será realizada na próxima terça-feira (27)
Parceria com o Estado garante avanço das obras de infraestrutura em Cabo Frio
Prefeito Dr. Serginho (PL) se reuniu com o secretário de Estado de Cidades, Douglas Ruas, e garantiu início das obras no Jardim Esperança em fevereiro
Comida di Rua estreia em Iguaba Grande com grande público na primeira noite
Festival gastronômico reuniu mais de 20 mil pessoas na Praça da Estação e segue até domingo (18) com opções para toda a família
Cláudio Castro prestigia abertura do Festival de Verão em Cabo Frio
Governador acompanhou a abertura do evento, interagiu com o público, valorizou a Operação Lei Seca e destacou a presença do Estado na alta temporada
Daniela Soares se reúne com representantes da Enel e cobra comprometimento da concessionária
Durante o encontro, o head de Operações da Enel, prometeu à prefeita de Araruama que a concessionária vai melhorar a qualidade de abastecimento na cidade e fará mais investimentos na região
Prefeitura anuncia primeiras atrações do Iguafolia 2026: Thiago Martins e Clareou
A grade completa ainda está em definição e outras atrações serão divulgadas em breve
