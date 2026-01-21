Boka Loka, Pagode da Enseada e Paulinha Azevedo - Reprodução

Publicado 21/01/2026 13:41

Iguaba Grande - A cidade de Iguaba Grande recebe, neste fim de semana, sábado (24) e domingo (25), uma programação de shows gratuitos na Praia do Centro.

As apresentações fazem parte do Iguaverão e integram as ações de preparação para o Iguafolia, carnaval do município.

No sábado (24), o grupo Boka Loka se apresenta a partir das 20h. No domingo (25), a programação tem início às 17h com o Pagode da Enseada e segue às 19h30 com o show de Paulinha Azevedo.

De acordo com a secretária de Turismo, Carla Valle, a iniciativa está inserida no planejamento do calendário de eventos da cidade. “Esse fim de semana do Iguaverão será totalmente voltado para o aquecimento do Iguafolia. Queremos que as pessoas ja sintam o clima do carnaval, curtam boa música e aproveitem Iguaba Grande. É uma forma de valorizar nossa orla, movimentar o turismo e aquecer a economia local antes do nosso maior evento festivo”, afirmou Carla.

As apresentações serão realizadas na Praia do Centro, um dos pontos turísticos do município. A programação do Iguaverão segue ao longo da temporada, com atividades como o Sunset Mirante e ações esportivas na orla.