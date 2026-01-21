Boka Loka, Pagode da Enseada e Paulinha Azevedo Reprodução
Iguaverão traz Boka Loka, Pagode da Enseada e Paulinha Azevedo neste fim de semana em Iguaba Grande
Shows de pagode e axé movimentam a Praia do Centro como aquecimento para o carnaval
Alexandre Martins anuncia recorde histórico do Búzios Prev
Prefeito destaca crescimento superior a 200% no fundo previdenciário e reforça compromisso com o futuro dos servidores
Entre fé e gestão, Daniela Soares celebra São Sebastião em Araruama
Prefeita participa das homenagens ao padroeiro no feriado municipal e reforça mensagem de união, proteção e bons ventos para a cidade
Iguaba Grande fortalece a segurança pública com a implantação de Posto Móvel do Corpo de Bombeiros
O lançamento da Pedra Fundamental da construção do posto será realizada na próxima terça-feira (27)
Parceria com o Estado garante avanço das obras de infraestrutura em Cabo Frio
Prefeito Dr. Serginho (PL) se reuniu com o secretário de Estado de Cidades, Douglas Ruas, e garantiu início das obras no Jardim Esperança em fevereiro
Comida di Rua estreia em Iguaba Grande com grande público na primeira noite
Festival gastronômico reuniu mais de 20 mil pessoas na Praça da Estação e segue até domingo (18) com opções para toda a família
