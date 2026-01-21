Acidente - Região dos Lagos Notícias

Publicado 21/01/2026 13:52

Iguaba Grande - Um motociclista foi atingido por um carro na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, em Iguaba Grande, na manhã desta quarta-feira (21). Segundo as informações apuradas, o veículo envolvido no acidente é um Siena prata, cujo condutor fugiu do local sem prestar socorro à vítima.



Com o impacto da batida, a placa do automóvel se desprendeu e ficou no local do acidente, o que deve auxiliar as autoridades na identificação do veículo e do motorista. Após a fuga, o condutor passou a responder por crime previsto na legislação de trânsito.



Equipes de segurança já realizam buscas para localizar o responsável. O caso está sendo investigado, e novas informações devem ser divulgadas à medida que o trabalho de apuração avança.



Até o momento, não há detalhes oficiais sobre o estado de saúde do motociclista.