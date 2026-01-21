AcidenteRegião dos Lagos Notícias
Com o impacto da batida, a placa do automóvel se desprendeu e ficou no local do acidente, o que deve auxiliar as autoridades na identificação do veículo e do motorista. Após a fuga, o condutor passou a responder por crime previsto na legislação de trânsito.
Equipes de segurança já realizam buscas para localizar o responsável. O caso está sendo investigado, e novas informações devem ser divulgadas à medida que o trabalho de apuração avança.
Até o momento, não há detalhes oficiais sobre o estado de saúde do motociclista.
