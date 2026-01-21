Novos maquináriosAscom
Agricultura de Iguaba Grande recebe novos maquinários para fortalecer o apoio ao produtor rural
Os equipamentos foram adquiridos por meio de um convênio com o Ministério da Agricultura
Carro atinge motociclista na RJ-106, em Iguaba, e motorista foge
Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (21); placa do veículo ficou no local e ajuda na identificação
Iguaverão traz Boka Loka, Pagode da Enseada e Paulinha Azevedo neste fim de semana em Iguaba Grande
Shows de pagode e axé movimentam a Praia do Centro como aquecimento para o carnaval
Alexandre Martins anuncia recorde histórico do Búzios Prev
Prefeito destaca crescimento superior a 200% no fundo previdenciário e reforça compromisso com o futuro dos servidores
Entre fé e gestão, Daniela Soares celebra São Sebastião em Araruama
Prefeita participa das homenagens ao padroeiro no feriado municipal e reforça mensagem de união, proteção e bons ventos para a cidade
Iguaba Grande fortalece a segurança pública com a implantação de Posto Móvel do Corpo de Bombeiros
O lançamento da Pedra Fundamental da construção do posto será realizada na próxima terça-feira (27)
