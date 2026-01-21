Novos maquinários - Ascom

Novos maquináriosAscom

Publicado 21/01/2026 17:37

Iguaba Grande - Na manhã desta quarta-feira (21), a secretaria de Agricultura e Abastecimento de Iguaba Grande recebeu dois novos maquinários, que irão reforçar a patrulha mecanizada do município: uma carreta agrícola e uma grade aradora.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de um convênio com o Ministério da Agricultura, que anteriormente já havia contemplado o município com a entrega de um trator agrícola e uma retroescavadeira, ampliando de forma significativa a estrutura disponível para atendimento ao setor rural.

De acordo com o secretário de Agricultura e Abastecimento, Vagnei Lessa, os novos maquinários representam um importante avanço para o fortalecimento da produção agrícola local. “Esses equipamentos serão de grande ajuda para o trabalho dos produtores rurais, contribuindo para o aumento da produtividade, além de gerar emprego e renda no município”, destacou o secretário.

A iniciativa reafirma o compromisso da Prefeitura de Iguaba Grande com o desenvolvimento do campo, oferecendo melhores condições de trabalho aos agricultores e impulsionando a economia local.