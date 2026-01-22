Iguaverão - Reprodução

IguaverãoReprodução

Publicado 22/01/2026 13:43

Iguaba Grande - Por conta das condições climáticas, a secretaria de Turismo de Iguaba Grande alterou o local dos shows deste final que aconteceriam na Praia do Centro. Agora, os shows acontecerão na Praça da Estação, no centro da cidade, garantindo mais conforto e segurança ao público. O clima de carnaval já começa a tomar conta de Iguaba Grande, e neste fim de semana, sábado (24) e domingo (25), a cidade receberá uma programação especial de shows gratuitos do Iguaverão, voltada para o aquecimento do Iguafolia, o tradicional carnaval do município.

Grupo Boka Loka Reprodução

No sábado (24), a animação ficará por conta do grupo Boka Loka, consagrado nome do pagode nacional, conhecido pelos sucessos românticos, que marcaram os anos 90 e 2000. O show está previsto para começar às 20h. Já no domingo (25), a programação terá início às 17h com o Pagode da Enseada, seguido, às 19h30, pelo show de Paulinha Azevedo, encerrando o fim de semana em clima de muita música e alegria.



A Prefeitura também informou que, devido às condições climáticas, o Sunset Mirante e as modalidades esportivas, que fazem parte da programação do Iguaverão foram adiadas para os dias 6 de fevereiro e 31 de janeiro, respectivamente. A medida visa garantir melhor o aproveitamento das atividades, tanto para os participantes quanto para o público.



De acordo com a secretária de Turismo, Carla Valle, a mudança de local foi uma decisão preventiva. “A segurança e o bem-estar do público vêm sempre em primeiro lugar. A Praça da Estação oferece uma estrutura adequada para receber os shows, mantendo a programação e o clima festivo, que preparamos para este aquecimento do Iguafolia”, destacou Carla.



Mesmo com os ajustes, o Iguaverão segue reforçando Iguaba Grande como destino de lazer e entretenimento durante o verão, movimentando o turismo, aquecendo a economia local e preparando a cidade para a chegada do carnaval.